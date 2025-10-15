Почти 4 тысячи рублей носит в кошельке среднестатистический омич

Также в сообщении упоминается, что наличных денег в портмоне омских мужчин обычно больше чем в кошельках омских женщин. Из любопытной статистики — денег в кошельках у людей со средним профессиональным образованием обычно больше, чем у тех, кто имеет высшее образование. При этом омичи со средним профессиональным образованием чаще пользуются безналичным расчетам, чем обладатели высшего образования.