Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почти 4 тысячи рублей носит в кошельке среднестатистический омич

И только 24% жителей региона предпочитают обходиться при походах в магазины без наличных денег.

Источник: Комсомольская правда

Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob выяснили в ходе опроса «толщину» кошелька среднестатистического омича. 76% жителей региона предпочитают пользоваться в расчетах наличными деньгами, а в среднем омский кошелек содержит 3900 рублей.

«В среднем, омичи носят с собой в кошельке 3900 рублей. И только 24% горожан обходятся без наличных денег», — сообщает пресс-служба сервиса.

Также в сообщении упоминается, что наличных денег в портмоне омских мужчин обычно больше чем в кошельках омских женщин. Из любопытной статистики — денег в кошельках у людей со средним профессиональным образованием обычно больше, чем у тех, кто имеет высшее образование. При этом омичи со средним профессиональным образованием чаще пользуются безналичным расчетам, чем обладатели высшего образования.