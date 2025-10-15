Почти 4 тысячи рублей носит в кошельке среднестатистический омич

Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob выяснили в ходе опроса «толщину» кошелька среднестатистического омича. 76% жителей региона предпочитают пользоваться в расчетах наличными деньгами, а в среднем омский кошелек содержит 3900 рублей.
«В среднем, омичи носят с собой в кошельке 3900 рублей. И только 24% горожан обходятся без наличных денег», — сообщает пресс-служба сервиса.
Также в сообщении упоминается, что наличных денег в портмоне омских мужчин обычно больше чем в кошельках омских женщин. Из любопытной статистики — денег в кошельках у людей со средним профессиональным образованием обычно больше, чем у тех, кто имеет высшее образование. При этом омичи со средним профессиональным образованием чаще пользуются безналичным расчетам, чем обладатели высшего образования.