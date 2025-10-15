Стало известно имя кандидата на должность министра спорта Ростовской области

Министром спорта Ростовской области может стать Алексей Обвинцев. Об этом сообщает портал «Панорама» со ссылкой на собственный источник в правительственных кругах региона.
Как уточняет издание, Алексею Обвинцеву 60 лет. Он хорошо знаком с Донским краем: окончил Новочеркасское высшее военное командное училище связи. Офицер служил в Северо-Кавказском военном округе — ныне Южный военный округ.
Генерал-майор ранее возглавлял Военный институт физкультуры. Этот опыт тесно связывает его со спортивной сферой. Также Обвинцев является президентом Федерации армейского рукопашного боя России. Он имеет квалификацию судьи республиканской категории по плаванию.
По информации источника издания, кандидатуту предполагаемого будущего министра поддержали на областном уровне. Добавим, что официального подтверждения информации пока не поступало.
Напомним, в сентябре в правительстве региона прошли кадровые перестановки: были уволены два заместителя губернатора и три министра, в том числе предыдущий министр спорта Самвел Аракелян.
Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!
Читайте также.
Уволены два заместителя и три министра: Юрий Слюсарь начал формирование новой команды в день инаугурации.