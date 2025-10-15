В Белгороде создали программу для распознавания лейкоцитов на фотографиях

Первая часть программы работает на базе экспертных правил, в которые сведены знания специалистов, применяемые при ручном анализе. Они помогают определить, какой именно вид лейкоцита изображен на фотографии, с учетом таких характеристик, как форма клетки, ее цвет, структура поверхности, а также статистики распределения цветов и форм внутри. В основе второй части программы — нейросеть глубокого обучения. Она способна самостоятельно находить кровяные клетки на изображениях и определять их принадлежность к одному из пяти классов: нейтрофилы, лимфоциты, моноциты, эозинофилы и базофилы.