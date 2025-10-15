В Белгороде создали программу для распознавания лейкоцитов на фотографиях

Инновационную программу для распознавания и классификации лейкоцитов на фотографиях клеток крови разработали ученые национального исследовательского университета «Белгородский государственный университет» (НИУ «БелГУ») в рамках Десятилетия науки и технологий в соответствии с целями национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья». Об этом сообщили в вузе.
Первая часть программы работает на базе экспертных правил, в которые сведены знания специалистов, применяемые при ручном анализе. Они помогают определить, какой именно вид лейкоцита изображен на фотографии, с учетом таких характеристик, как форма клетки, ее цвет, структура поверхности, а также статистики распределения цветов и форм внутри. В основе второй части программы — нейросеть глубокого обучения. Она способна самостоятельно находить кровяные клетки на изображениях и определять их принадлежность к одному из пяти классов: нейтрофилы, лимфоциты, моноциты, эозинофилы и базофилы.
Ученым НИУ «БелГУ» удалось объединить преимущества экспертных правил и нейросетей. Новая программа обрабатывает каждый снимок двумя этими методами, после чего комбинирует результаты. Если оба метода приходят к одинаковому результату, то он будет считаться окончательным. При возникновении противоречия итог автоматического анализа отправляется на дополнительную проверку специалисту, который сможет вручную указать правильный тип клетки.
«Для медицинской диагностики важны разработки математических моделей и гибридных методов, объединяющих преимущества нейронных сетей, интерпретируемых нечетких моделей и байесовского подхода. С практической точки зрения они обеспечивают высокую точность, прозрачность и удобство экспертного анализа, а также возможность корректировки автоматически принимаемых решений», — отметил доцент кафедры математического и программного обеспечения информационных систем НИУ «БелГУ» Владимир Михелев.
Благодаря комплексу мер нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» медицинские исследования и разработки становятся эффективнее. Создаются условия для их использования на практике. Одна из основных целей — достижение технологического суверенитета в производстве лекарственных препаратов, продуктов тканевой инженерии и медицинских изделий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.