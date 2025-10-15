В домах проекта «Московские кварталы» установят лифты с «умными» зеркалами

Лифты с «умными» зеркалами установят в новостройках проекта «Московские кварталы» в соответствии с целями национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
«Внедрение инновационных решений позволяет повышать комфорт и безопасность в новых многоквартирных домах. В рамках пилотного проекта Карачаровский механический завод установит лифты с “умными” зеркалами. Их разместят по всей задней поверхности кабины лифта. Зеркала будут выводить информационный контент, включая контакты технических служб и правила пользования лифтом. Первые десять пассажирских лифтов уже отправили в производство, их установят в домах проекта “Московские кварталы” на северо-востоке столицы», — отметил Владислав Овчинский.
Грузоподъемность лифтов составит от 400 до 1000 кг. Кабины рассчитаны в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья. В них предусмотрели кнопки с шрифтом Брайля, поручни с двух сторон и речевой информатор. Поставляемые лифты оборудованы энергоэффективными LED-светильниками и безредукторными лебедками. Все узлы безопасности, в том числе двусторонние ловители и ограничитель скорости, — отечественного производства.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.