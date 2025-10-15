В домах проекта «Московские кварталы» установят лифты с «умными» зеркалами

Грузоподъемность лифтов составит от 400 до 1000 кг. Кабины рассчитаны в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья. В них предусмотрели кнопки с шрифтом Брайля, поручни с двух сторон и речевой информатор. Поставляемые лифты оборудованы энергоэффективными LED-светильниками и безредукторными лебедками. Все узлы безопасности, в том числе двусторонние ловители и ограничитель скорости, — отечественного производства.