Уличное освещение и подсветку зданий в Москве перевели на зимний режим

Ранее Петр Бирюков рассказал о том, что с 1 июля текущего года компания АО «Экотехпром» взяла на себя новую задачу — утилизацию оставленных без присмотра автомобилей. С момента начала этой инициативы с городских стоянок было вывезено свыше 1,2 тысячи машин, признанных брошенными по решениям судов. Под бесхозными понимаются автомобили, которые долгое время находятся без присмотра на общественных пространствах. Это могут быть транспортные средства, поврежденные в авариях и не подлежащие ремонту. Такие автомобили создают неудобства для жителей города, занимая важные общественные зоны — дворы, дороги и парковочные места. Они также мешают передвижению пешеходов и проезду транспорта, включая экстренные службы.