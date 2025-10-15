Уличное освещение и подсветку зданий в Москве перевели на зимний режим

Уличное освещение и архитектурно-художественная подсветка в столице переведены на зимний режим работы, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.
По его словам, график работы наружного освещения города был скорректирован в связи с сокращением светового дня. Система переключена на зимний режим, что предполагает более раннее включение уличных фонарей и подсветки зданий, а также более позднее их выключение.
Ежедневный график включения и выключения освещения и подсветки в столице был разработан несколько лет назад.
«Диспетчеры центра управления сетями АО “ОЭК” при принятии решений руководствуются этим документом и уровнем фактической освещенности, которую отслеживают специальные датчики в режиме реального времени», — рассказал заместитель мэра.
При достижении определенного уровня освещенности система передает соответствующий сигнал. В случае ухудшения погодных условий, таких как снегопад, сильный дождь или пасмурная погода, диспетчер может внести изменения в график работы. Например, освещение включается раньше обычного.
Архитектурно-художественная подсветка зданий включается одновременно с наружным освещением, но выключается в разное время. В 23:00 перестают подсвечиваться жилые дома, в полночь — административные здания, в час ночи — вестибюли станций метро, а в три часа ночи — мосты в центральной части города.
За последние тринадцать лет уровень освещенности в столице увеличился в два раза, а количество подсвечиваемых зданий возросло в четыре раза. В настоящее время столицу освещают более одного миллиона светильников, при этом снижение потребления электроэнергии достигается благодаря использованию энергоэффективных светодиодов.
