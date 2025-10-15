Ученые из США выяснили, с чем сталкиваются 70% людей после смерти

Ученые из Университета Вирджинии провели эксперимент, который позволил выяснить, с чем сталкиваются люди, умершие на несколько минут — что они видят в этот момент, а также как они меняют свою жизнь после «околосмертного опыта», пишет New York Post.
Исследователи опросили 167 человек, переживших подобный опыт. Они выяснили, что 70% из тех, кто участвовал в эксперименте, видели белый свет, ощущали спокойствие, а после возвращения к жизни резко меняли свои религиозные и духовные убеждения.
Около 15% — описывали встречу с умершими родственниками, они также отмечали, что ощущали словно выход из тела.
«Мое околосмертное переживание было значительным. Я знаю, что никогда не буду прежним человеком, поэтому постоянные размышления и внутренняя работа необходимы ежедневно», — поделился один из участников.
Кроме того, по словам экспертов, более 20% решились на резкие изменения в материальной жизни — они разводились и переезжали.
Также большинство участников, 78%, отметили, что остро нуждались в психологической поддержке после клинической смерти, но не находили ее, так как большинство религиозных представителей и психотерапевтов отвечали: «Мы таким не занимаемся».
«Исследования о том, как поддержать этих пациентов и их конкретные потребности, все еще ограничены. Мы надеемся начать устранять этот пробел и вдохновить других исследователей, особенно клиницистов, посвятить время и внимание поиску этих вопросов», — заявила Мариета Пехливанова из Департамента психиатрии и нейроповеденческих наук UVA Health.
