Собянин поблагодарил сотрудников скорой помощи Москвы за профессионализм

Скорой помощи Москвы исполняется 106 лет. Сергей Собянин поздравил сотрудников этой службы, отметив их профессионализм.
«15 октября 1919 года московская скорая помощь совершила свой первый выезд и с тех пор непрерывно работает. Сегодня это одна из самых эффективных экстренных медицинских служб в мире», — отметил мэр Москвы.
На Станции скорой и неотложной помощи имени А. С. Пучкова трудятся около 11 тысяч человек. Каждый день более тысячи бригад выполняют примерно 12 тысяч выездов. Диспетчеры отвечают на звонки по номеру 103 всего за три-четыре секунды.
Все процессы в службе автоматизированы. Медицинские работники используют планшеты, подключенные к общей медицинской информационно-аналитической системе, и могут просматривать данные электронной карты пациента еще по пути к нему.
В первой половине 2025 года 80 бригад получили новые автомобили, разработанные специалистами московской скорой помощи совместно с инженерами Горьковского автомобильного завода. Эти машины отличаются оптимизированным размещением оборудования и внедрением современных эргономичных решений, облегчающих работу медиков. Кроме того, автомобили оснащены высокотехнологичным медицинским оборудованием.
«Поздравляю московскую скорую помощь и выражаю благодарность каждому сотруднику за профессионализм, заботу о жизни и здоровье москвичей и гостей города», — написал Сергей Собянин.
