Собянин поблагодарил сотрудников скорой помощи Москвы за профессионализм

На Станции скорой и неотложной помощи имени А. С. Пучкова трудятся около 11 тысяч человек. Каждый день более тысячи бригад выполняют примерно 12 тысяч выездов. Диспетчеры отвечают на звонки по номеру 103 всего за три-четыре секунды.