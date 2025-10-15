Ричмонд
Бойца из Ольхонского района наградили орденом Святого Георгия 4-й степени

Орден был учреждён Екатериной II в 18 веке и вручался отличившимся солдатам русской армии.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Военнослужащего из Ольхонского района Игоря Христенко наградили орденом Святого Георгия 4-й степени. Боец удостоился высокой награды за храбрость и выдающиеся результаты в СВО. Об этом сообщил мэр района Андрей Тыхеев.

— Этот знак почета подчеркивает вклад Игоря Христенко в защиту Родины и укрепление обороноспособности страны, — прокомментировал глава Ольхонского района.

Орден был учреждён Екатериной II в 18 веке и вручался отличившимся солдатам русской армии. Андрей Тыхеев поблагодарил героя, а также восхитился его мужеством и стойкостью.

