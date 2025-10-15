Ричмонд
Опубликовано видео с места массовой аварии в Уфе, унесшей жизнь двоих человек

Появилось видео с места смертельного ДТП с 12 машинами в Уфе.

Источник: Комсомольская правда

Госавтоинспекция Башкирии опубликовала видео, на котором запечатлены последствия массового дорожно-транспортного происшествия в Уфе.

Трагедия случилась сегодня утром на пересечении улиц Новоженово и Уфимское шоссе. У грузовика Shacman отказали тормоза, что привело к столкновению с движущимися в попутном направлении 11 автомобилями.

В результате ДТП два человека, находившиеся в одной из легковушек, погибли на месте происшествия. Информация о количестве и состоянии остальных пострадавших уточняется.

