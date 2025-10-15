Опубликовано видео с места массовой аварии в Уфе, унесшей жизнь двоих человек

Госавтоинспекция Башкирии опубликовала видео, на котором запечатлены последствия массового дорожно-транспортного происшествия в Уфе.
Трагедия случилась сегодня утром на пересечении улиц Новоженово и Уфимское шоссе. У грузовика Shacman отказали тормоза, что привело к столкновению с движущимися в попутном направлении 11 автомобилями.
В результате ДТП два человека, находившиеся в одной из легковушек, погибли на месте происшествия. Информация о количестве и состоянии остальных пострадавших уточняется.
