Один на один с природой: сотрудники МЧС нашли заблудившегося грибника в Приморье

Мужчину, потерявшегося во время «тихой охоты» в Приморье, нашли на четвёртый день поисков. Он ушёл за грибами в лес недалеко от села Достоевка Яковлевского округа днём 11 октября и не вернулся. Сначала 57-летнего мужчину искали родственники, волонтёры, полиция и сотрудники краевой противопожарной службы. Однако на следующий день поиски результата не принесли, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Утром 13 октября к поискам присоединились спасатели МЧС России.
«Утром 15 октября сотрудники чрезвычайного ведомства вместе с родственниками обнаружили заблудившегося мужчину в четырёх километрах от места пропажи и вывели его из леса», — говорится в сообщении.
Отмечается, мужчина чувствует себя удовлетворительно, медицинская помощь ему не понадобилась.
Напомним, в конце сентября спасатели МЧС обнаружили пожилого грибника, заблудившегося в лесу неподалёку от села Таёжка Анучинского муниципального округа. Кроме того, в конце августа в Приморье сотрудники МЧС нашли мужчину, потерявшегося в лесу во время сбора грибов. 58-летний местный житель ушёл в лес рядом с селом Зеленовка и не вернулся домой. Поздно вечером тревогу забила его супруга — она обратилась в службу спасения по номеру 112.