Один на один с природой: сотрудники МЧС нашли заблудившегося грибника в Приморье

Мужчину, потерявшегося во время «тихой охоты» в Приморье, нашли на четвёртый день поисков. Он ушёл за грибами в лес недалеко от села Достоевка Яковлевского округа днём 11 октября и не вернулся. Сначала 57-летнего мужчину искали родственники, волонтёры, полиция и сотрудники краевой противопожарной службы. Однако на следующий день поиски результата не принесли, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю.