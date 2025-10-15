Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дальний Восток заволокло едким дымом с китайских полей

Хабаровск и южные районы края со вторника затягивает едким дымом из-за ландшафтных пожаров на территории Китая — Роспотребнадзор не выявил превышения концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе, но жителям рекомендовано без необходимости на улицу не выходить, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Предельно допустимая концентрация углекислого газа в воздухе — пять единиц, по последним замерам она составляет 1,2..1,5 единицы. Превышена концентрация тонкодисперсных частиц в воздухе в 2,5−3 раза, но чрезвычайная ситуация объявляется, если превышение — в 10 раз и более.

На российской стороне пожары тоже есть, но 80% едкого дыма, окутавшего Хабаровский район, Дормидонтовку, город Вяземский и поселок Переяславка, ветер несёт с территории Китая, где сейчас проводят сельскохозяйственные палы.

От задымления страдает и Еврейская автономная область. Наибольшие опасения вызывает пожар на границе с Хабаровским краем, напротив Большого Уссурийского острова, полыхает участок в тысячу гектаров на острове Алешкина. Это территория относится к категории государственного земельного запаса, её никто не тушит.

В Приморском крае сейчас есть риски лесных пожаров, объявлен четвёртый, высокий класс опасности для Дальнереченского района, Хорольского, Черниговского, Красноармейского, Лесозаводского, Тернейского, Дальнегорского, Ольгинского муниципальных округов, а с завтрашнего дня в зону повышенного риска попадает и Хасанский округ. Высокий класс опасности будет действовать до 17 октября включительно. В субботу, 18 октября, из-за обильных осадков уровень угрозы должен понизиться.

Правительство Приморья напоминает жителям и гостям региона, что за нарушения пожарной безопасности в лесах, если они привели к возгоранию, предусмотрен штраф до 60 тысяч рублей (для юридических лиц — до 2 миллионов рублей).