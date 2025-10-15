Дальний Восток заволокло едким дымом с китайских полей

Предельно допустимая концентрация углекислого газа в воздухе — пять единиц, по последним замерам она составляет 1,2..1,5 единицы. Превышена концентрация тонкодисперсных частиц в воздухе в 2,5−3 раза, но чрезвычайная ситуация объявляется, если превышение — в 10 раз и более.
На российской стороне пожары тоже есть, но 80% едкого дыма, окутавшего Хабаровский район, Дормидонтовку, город Вяземский и поселок Переяславка, ветер несёт с территории Китая, где сейчас проводят сельскохозяйственные палы.
От задымления страдает и Еврейская автономная область. Наибольшие опасения вызывает пожар на границе с Хабаровским краем, напротив Большого Уссурийского острова, полыхает участок в тысячу гектаров на острове Алешкина. Это территория относится к категории государственного земельного запаса, её никто не тушит.
В Приморском крае сейчас есть риски лесных пожаров, объявлен четвёртый, высокий класс опасности для Дальнереченского района, Хорольского, Черниговского, Красноармейского, Лесозаводского, Тернейского, Дальнегорского, Ольгинского муниципальных округов, а с завтрашнего дня в зону повышенного риска попадает и Хасанский округ. Высокий класс опасности будет действовать до 17 октября включительно. В субботу, 18 октября, из-за обильных осадков уровень угрозы должен понизиться.
Правительство Приморья напоминает жителям и гостям региона, что за нарушения пожарной безопасности в лесах, если они привели к возгоранию, предусмотрен штраф до 60 тысяч рублей (для юридических лиц — до 2 миллионов рублей).