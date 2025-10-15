Welt: в Германии в 10 раз выросло число молодых украинцев после открытия границ

После того, как Украина открыла границы для 18−22 летних украинцев, в Германии их стало в 10 раз больше. Об этом со ссылкой на Федеральное министерство внутренних дел сообщает Welt.
В ведомстве отмечают, если до вступления новой нормы число запросов об убежище составляло составляло примерно 100 в неделю, то сейчас выросло до 1000 в неделю. И как долго продлится эта тенденция сейчас оценить невозможно.
В германском МВД также поделились цифрами: в мае этого года убежище получили 7961 украинца, в августе — 11 277, а в сентябре — уже 18 755.
На Украине официально разрешили выезжать мужчинам за границу в августе 2025 года. Правительство официально утвердило постановление, разрешающее выезд за границу лицам до 22 лет включительно.