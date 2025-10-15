Более тысячи дружинников ежедневно помогают поддерживать порядок в Москве

Более тысячи дружинников ежедневно помогают полиции и городским службам поддерживать в Москве порядок, сообщила пресс-служба ГКУ «Московская безопасность».
В учреждении отметили, что с начала текущего года ряды добровольцев «значительно пополнились». Первый замруководителя городской службы «Московская безопасность» Евгений Барсуков подчеркнул, что интерес москвичей к участию в обеспечении безопасности в столице увеличивается и народные дружинники становятся реальной силой, помогающей поддерживать порядок.
К слову, ранее ГКУ «Московская безопасность» сообщило о задержании в Москве двух человек, делавших на стенах домов граффити с рекламой наркотиков.