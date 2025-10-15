Если не увидите, то услышите. Над Петербургом летят тысячи птиц

Об этом сообщает 15 октября канал «Ушами филина. Птицы и природа СПб и ЛО».
«Вопреки опасениям, что за ночь всё успеет закончиться, клинья следуют на юго-запад и сейчас. В этом году летят высоко и очень быстро, но всё-таки видны невооруженным глазом, а иногда и слышны», — отмечают бёрдвотчеры.
Большая часть летящих птиц — это белолобые гуси и гуменники, есть также лебеди и белощёкие казарки.
«Фонтанка» рассказывала, что на днях в Приморском районе заметили белолобого гуся, который отстал от стаи и решил передохнуть. Прикармливать отбившихся птиц нельзя, чтобы они не остались в городе, — для них зимовка здесь может быть опасна.