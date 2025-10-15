Если не увидите, то услышите. Над Петербургом летят тысячи птиц

«Фонтанка» рассказывала, что на днях в Приморском районе заметили белолобого гуся, который отстал от стаи и решил передохнуть. Прикармливать отбившихся птиц нельзя, чтобы они не остались в городе, — для них зимовка здесь может быть опасна.