Если не увидите, то услышите. Над Петербургом летят тысячи птиц

Над Петербургом во вторник начался массовый пролёт гусей, которые направляются к местам зимовок в Западной Европе.

Источник: Павел Глазков / «Каждой твари по паре»

Об этом сообщает 15 октября канал «Ушами филина. Птицы и природа СПб и ЛО».

«Вопреки опасениям, что за ночь всё успеет закончиться, клинья следуют на юго-запад и сейчас. В этом году летят высоко и очень быстро, но всё-таки видны невооруженным глазом, а иногда и слышны», — отмечают бёрдвотчеры.

Большая часть летящих птиц — это белолобые гуси и гуменники, есть также лебеди и белощёкие казарки.

«Фонтанка» рассказывала, что на днях в Приморском районе заметили белолобого гуся, который отстал от стаи и решил передохнуть. Прикармливать отбившихся птиц нельзя, чтобы они не остались в городе, — для них зимовка здесь может быть опасна.