ФСБ задержала жительницу Донецка за шпионаж в пользу СБУ

Более того, в ФСБ сообщили, что по указанию украинских кураторов женщина изъяла из тайника контейнер, содержащий компоненты самодельного взрывного устройства (СВУ). Затем она переместила этот контейнер в другую тайниковую закладку, предназначенную для использования в диверсионно-террористических целях. После выполнения этого задания её задержали сотрудники ФСБ.