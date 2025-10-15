В Иркутске изъяли более 1200 единиц оборудования для майнинга

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту мошенничества, связанного с неучтенным потреблением электроэнергии в особо крупном размере. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области.
В ходе совместной операции сотрудники СК, представители энергетической компании и бойцы Росгвардии провели обыск на производственном объекте на улице Розы Люксембург. В результате было обнаружено и изъято 1257 единиц специализированного оборудования для майнинга.
«Кроме того, дополнительно изъяты две трансформаторные подстанции, к которым была подключена ферма, 10 приборов учета и 66 блоков со встроенными видеокартами для майнинга», — сказали в СК.
В настоящее время проводится дальнейшее расследование для установления всех обстоятельств произошедшего и причастных к организации незаконной деятельности лиц.