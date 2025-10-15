Ричмонд
Из Астаны открываются прямые авиарейсы в Бишкек и Самарканд

АСТАНА, 15 окт — Sputnik. Авиакомпания Qazaq Air (Vietjet Qazaqstan) объявила о запуске новых международных маршрутов.

Источник: Пресс-служба Qazaq Air

Они соединят Астану с Бишкеком и Самаркандом, сообщили в компании. С 7 ноября 2025 года рейс Астана — Самарканд — Астана будет выполняться дважды в неделю — в пятницу и воскресенье.

С 10 ноября запустят рейс Астана — Бишкек — Астана, который также будет два раза в неделю — в понедельник и четверг.

Расширение маршрутной сети в Центральную Азию нацелено на реализацию стратегической инициативы президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по расширению связей между странами Центральной Азии для стимулирования развития туризма, торговли, образовательных и культурных программ.

отметили в авиакомпании

Авиакомпания с ее хабом в аэропорту Астаны предлагает пассажирам стыковочные рейсы в Бишкек, Самарканд, Омск и Новосибирск с расширенной программой внутренних маршрутов из столицы Казахстана.