На Кубани прошел семинар «Агротехнологическое образование и воспитание»

Семинар-стажировка «Агротехнологическое образование и воспитание» состоялся в школе № 15 в станице Роговской Краснодарского края по национальному проекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в администрации Тимашевского района.
Участниками стали более 60 человек из 22 городов и муниципалитетов Краснодарского края, объединенных одной идеей агрообразования, воспитания, профориентации и решения кадрового обеспечения организаций агропромышленного комплекса (АПК) России. В ходе проведения мероприятия прошли мастер-классы по ранней дошкольной профориентации, робототехнике, генетике, биотехнологии, агробизнесу, агроинженерии и другим направлениям.
Партнером мероприятия стал Кубанский государственный аграрный университет. Доцент кафедры биотехнологии, биохимии и биофизики Диана Горобец рассказала о современных трендах в аграрной науке и перспективах обучения в Институте ветеринарной медицины, зоотехнии и биотехнологии.
Начальник центра профессионального развития и карьеры Елена Астанкова подчеркнула, что участие в подобных проектах помогает школьникам выстраивать карьерный путь — от агротехкласса до трудоустройства в ведущие предприятия АПК.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.