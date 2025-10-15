В Госдуме одобрили проект об увеличении размера МРОТ с 1 января

Комитет Государственной думы в среду, 15 октября, одобрил проект об увеличении размера МРОТ с 1 января 2026 года в размере 27 093 рубля в месяц.
Уточняется, что поправки будут внесены в закон «О минимальном размере оплаты труда». Глава комитета Ярослав Нилов подчеркнул, что повышение МРОТ затронет более 4,5 миллиона россиян, передает ТАСС.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия увеличивает МРОТ опережающими инфляционные показатели темпами. По его словам, уже в следующем году он вырастет на более чем 20 процентов.
Он также сообщил, что в следующем году в России единое пособие для семей с детьми увеличат на шесть процентов — до 18 731 рубля. При этом с января оно выросло на более чем 12,5 процента — до 17 201 рубля.
Эксперты Счетной палаты России пришли к выводу, что лимит выплат пособий по безработице можно было бы сократить на треть — с 41,6 миллиарда рублей до 30 миллиардов. Так, в начале осени число получателей выплат оценивается в 300 тысяч человек.