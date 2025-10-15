Прикурившей сигарету от Вечного огня вынесли приговор в Новосибирске

В Новосибирске вынесли приговор 33-летней женщине по делу о реабилитации нацизма. Сибирячку признали виновной в осквернении символа воинской славы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
По материалам дела, 19 февраля 2025 года обвиняемая легла в чашу с Вечным огнем на территории мемориального комплекса «Монумент Славы» и подожгла сигарету от пламени. Своими действиями она осквернила память о подвиге сибиряков в годы Великой Отечественной войны, посчитал суд.
Кроме того, женщина зафиксировала произошедшее на камеру телефона и разместила фотографии на личной странице.
При этом в ходе судебного заседания обвиняемая утверждала, что не планировала осквернять символ воинской славы.
В качестве наказания суд назначил виновной 1 год 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также ей запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и размещением материалов в интернете, в течение 2 лет.
ИА «Сибинформ».