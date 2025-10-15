К 400-летию Красноярска приведут в порядок фасады 180 домов

Специальная комиссия уже обследовала улицы и составила перечень зданий, нуждающихся в ремонте. В список вошло около 180 домов на улицах Ленина, Бограда, Горького, Парижской Коммуны, Маерчака, Калинина, Свердловской, Вейнбаума, 9 Мая, Партизана Железняка, проспектах Мира, Свободный, Красноярский рабочий и других.
К юбилею города новый облик должны приобрести городские магистрали как на левом, так и на правом берегах, отметили в мэрии.
Большая часть работ будет выполнена в рамках программы капитального ремонта при участии регионального фонда капремонта. Для этого в краткосрочные планы вносятся изменения, чтобы успеть завершить все работы в срок.
Там, где работы провести по капремонту не получится, собственники смогут получить субсидию из городского бюджета. Решение о выделении средств принято на последней сессии Горсовета: на ремонт фасадов в 2026 году направят 304 миллиона рублей.
Цветовые и архитектурные решения будут разрабатываться проектными организациями и утверждаться управлением архитектуры Красноярска. Все фасады отремонтируют в едином стиле, соответствующем архитектурно-художественному регламенту города.