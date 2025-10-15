Путин выразил соболезнования в связи с кончиной спортсмена Дитятина

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью трехкратного олимпийского чемпиона Александра Дитятина. Телеграмму во вторник, 14 октября, опубликовали на сайте Кремля.
По его словам, спортсмен являлся легендарным представителем отечественной школы гимнастики.
— Александр Дитятин был целеустремленным, волевым, требовательным к себе человеком, и такая полная самоотдача стала залогом его выдающихся достижений и ярких побед. Эти же качества он воспитывал у своих многочисленных учеников, — цитирует российского лидера пресс-служба.
Глава государства подчеркнул, что память о гимнасте «сохранится в сердцах» родных и близких, а также товарищей по ленинградскому «Динамо».
Дитятин родился 7 августа 1957 года. В 18 лет он выиграл золото на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в командных соревнованиях. В 1978 году спортсмен завоевал серебряную медаль на чемпионате мира в командных соревнованиях и упражнениях на кольцах.