Путин выразил соболезнования в связи с кончиной спортсмена Дитятина

Дитятин родился 7 августа 1957 года. В 18 лет он выиграл золото на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в командных соревнованиях. В 1978 году спортсмен завоевал серебряную медаль на чемпионате мира в командных соревнованиях и упражнениях на кольцах.