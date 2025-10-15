Прокуроры избавили от мусорных свалок целый район в Омской области

О зачистки территории Знаменского района от мусорных свалок отчитался сегодня, 15 октября, телеграм-канал «Прокуратура Омской области».
«Установлено, что на территории сельских поселений Знаменского района стихийно возникли 15 свалок твердых бытовых отходов. При этом отходы размещались непосредственно на почве, герметичное покрытие, исключающее попадание вредных веществ в почву, отсутствовало», — говорится в сообщении телеграм-канала.
Чтобы устранить эти многочисленные нарушения, прокуратуре пришлось обращаться в суд на администрацию Знаменского района. В настоящее время несанкционированные свалки ликвидированы, земельные участки приведены в надлежащее состояние, отметили в ведомстве.