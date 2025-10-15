Суд взыскал 4 млрд рублей с экс-главы «ЮГК» Струкова и других ответчиков по иску

По информации агенства, рассмотрение дела проходило в закрытом режиме. В суде помимо Струкова в качестве ответчика было заявлено еще несколько лиц, среди которых лица из надзорных и правоохранительных органов, «позволявшие Струкову и его компаниям уклоняться от предусмотренной законом ответственности за причиненный окружающей среде вред и продолжать обогащаться».