Суд взыскал 4 млрд рублей с экс-главы «ЮГК» Струкова и других ответчиков по иску

Пластский городской суд Челябинской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании экс-главы «Южуралазота» Константина Струкова и других ответчиков 3,9 миллиарда рублей в счет ранее причиненного природе ущерба. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на суд.
По информации агенства, рассмотрение дела проходило в закрытом режиме. В суде помимо Струкова в качестве ответчика было заявлено еще несколько лиц, среди которых лица из надзорных и правоохранительных органов, «позволявшие Струкову и его компаниям уклоняться от предусмотренной законом ответственности за причиненный окружающей среде вред и продолжать обогащаться».
Ранее агентство сообщало, что согласно иску, ответчик получал прибыль за счет уклонения от погашения ущерба, причиненного нарушением природоохранного и градостроительного законодательства, через сбережения не возмещенного природе ущерба. В результате он извлек доход в размере почти 4 млрд рублей.
Между тем, в июне Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о конфискации в пользу государства акций «Южуралзолота» у бизнесмена Константина Струкова и связанных с ним лиц.