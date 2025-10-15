Ричмонд
Суд взыскал 4 млрд рублей с экс-главы «ЮГК» Струкова и других ответчиков по иску

Суд взыскал с Константина Струкова и других ответчиков 3,9 миллиарда рублей в счет ранее причиненного природе ущерба.

Источник: Комсомольская правда

Пластский городской суд Челябинской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании экс-главы «Южуралазота» Константина Струкова и других ответчиков 3,9 миллиарда рублей в счет ранее причиненного природе ущерба. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на суд.

По информации агенства, рассмотрение дела проходило в закрытом режиме. В суде помимо Струкова в качестве ответчика было заявлено еще несколько лиц, среди которых лица из надзорных и правоохранительных органов, «позволявшие Струкову и его компаниям уклоняться от предусмотренной законом ответственности за причиненный окружающей среде вред и продолжать обогащаться».

Ранее агентство сообщало, что согласно иску, ответчик получал прибыль за счет уклонения от погашения ущерба, причиненного нарушением природоохранного и градостроительного законодательства, через сбережения не возмещенного природе ущерба. В результате он извлек доход в размере почти 4 млрд рублей.

Между тем, в июне Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о конфискации в пользу государства акций «Южуралзолота» у бизнесмена Константина Струкова и связанных с ним лиц.