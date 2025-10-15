Два человека разбились насмерть в ДТП с 12 авто: прокуратура выясняет обстоятельства страшного инцидента в Уфе

Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств массового дорожно-транспортного происшествия в Уфе. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.
Госавтоинспекция Башкирии опубликовала видео, на котором запечатлены последствия массового дорожно-транспортного происшествия в Уфе.
Трагедия случилась сегодня утром на пересечении улиц Новоженово и Уфимское шоссе. У грузовика Shacman отказали тормоза, что привело к столкновению с движущимися в попутном направлении 11 автомобилями.
В результате ДТП мужчина и женщина, находившиеся в одной из легковушек, погибли на месте происшествия. Информация о количестве и состоянии остальных пострадавших уточняется.
Для координации действий правоохранительных органов и специальных служб на место происшествия выехал прокурор Октябрьского района Уфы Александр Фадеев.
— Надзорное ведомство взяло на контроль установление всех обстоятельств и причин случившегося, а также принятие процессуального решения по данному факту, — заявили в республиканской прокуратуре.
