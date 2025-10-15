Россиянам рассказали, как получить более восьми пенсионных баллов: какой должна быть зарплата

Заработная плата в 200 тысяч рублей принесет 8,69 пенсионных балла. Об этом рассказала сенатор Наталия Косихина.
Сенатор пояснила, что для расчета суммы пенсионных баллов за год необходимо взять сумму уплаченных взносов и разделить ее на сумму взносов, которые человек заплатил бы с самой высокой зарплатой, умножив ее на десять.
«Например, если зарплата гражданина составляет 200 тысяч рублей, то за год он заработает 8,69 балла», — привела она пример в беседе с РИА Новости.
По ее словам, в прошлом году стоимость одного пенсионного балла составила 145,69 рубля, а фиксированная выплата составляла 8907,7 рубля. В итоге стаж оказывает прямое влияние на будущую пенсию, то есть при увеличении стажа и суммы уплаченных страховых взносов растут баллы и выплаты.
Ранее стало известно, что средний размер пенсии по государственному обеспечению в 2026 году составит 22 617 рублей. Как сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков, на выплату пенсии будет направлено 904 млрд рублей.