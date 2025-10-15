Овчинский: на Рязанском проспекте построят ЖК по реновации в рамках КРТ

Ранее Владислав Овчинский рассказал, что в Лосиноостровском районе на северо-востоке Москвы будет реорганизован участк площадью 3,64 гектара в рамках КРТ. Там построят жилые дома и поликлинику на 360 посещений в смену площадью 12 тыс. кв. м. Этот проект создаст около 380 рабочих мест.