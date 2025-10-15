Овчинский: на Рязанском проспекте построят ЖК по реновации в рамках КРТ

Новый проект комплексного развития территорий (КРТ) в районе Выхино-Жулебино в ЮВАО предусматривает строительство жилья по программе реновации на неэффективно используемом участке.
Данный проект решения опубликован на сайте mos.ru, сообщает министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.
«Благодаря новому проекту КРТ в районе Выхино-Жулебино появится еще одна стартовая площадка для строительства жилья в целях реализации программы реновации», — передает слова Овчинского пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
На участке площадью 0,63 гектара в рамках программы КРТ будет возведен жилой комплекс общей площадью 22,2 тыс. кв. метров. При этом почти 12,4 тыс. кв. метров займут квартиры. В новостройке также предусмотрен подземный паркинг.
Участок, который будет реорганизован, расположен по адресу: Рязанский проспект, владение 66. В пешей доступности от территории расположена станция метро «Рязанский проспект». Рядом также находятся образовательные учреждения и различные магазины.
Как уточнили в пресс-службе Комплекса градостроительной политики и строительства столицы, проект будет реализован в течение пяти лет.
Программа комплексного развития территорий реализуется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. В рамках КРТ территории бывших промзон и неэффективно застроенные участки преобразуются в современные городские пространства. Сейчас в Москве 336 проектов КРТ находятся на разны стадиях реализации.
Ранее Владислав Овчинский рассказал, что в Лосиноостровском районе на северо-востоке Москвы будет реорганизован участк площадью 3,64 гектара в рамках КРТ. Там построят жилые дома и поликлинику на 360 посещений в смену площадью 12 тыс. кв. м. Этот проект создаст около 380 рабочих мест.