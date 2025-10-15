Ученые из США назвали три специи, которые ведут к замедлению старения

Ученые из Университета штата Айдахо выяснили, что даже небольшое количество черного перца, корицы и гвоздики в рационе может укреплять сердце и защищать клетки от разрушения. По их мнению, такие эффекты связаны с высоким содержанием полифенолов в этих специях.