Ученые из США назвали три специи, которые ведут к замедлению старения

Ученые из Университета штата Айдахо выяснили, что даже небольшое количество черного перца, корицы и гвоздики в рационе может укреплять сердце и защищать клетки от разрушения. По их мнению, такие эффекты связаны с высоким содержанием полифенолов в этих специях.
Полифенолы обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, участвуют в защите клеток от окислительного стресса и положительно влияют на сердечно-сосудистую систему, метаболизм и процессы старения.
В исследовании 212 взрослых участников оценивали частоту употребления 27 специй и трав. Полученные данные сопоставили с международной базой Phenol-Explorer, чтобы определить вклад специй в общее поступление полифенолов.
Выяснилось, что специи дают до 680 миллиграммов полифенолов в месяц — до 12 процентов от общего потребления. Наибольший эффект дают черный перец, корица и гвоздика. Авторы подчеркнули, что специи часто не учитываются в исследованиях, хотя они повышают биологическую ценность рациона без увеличения калорий, передает Nutrients.
