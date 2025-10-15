Самарский чиновник попал в больницу после скандального увольнения Федорищевым

Состояние чиновника резко ухудшилось сразу после того, как стало известно о его увольнении, пишет SHOT. Сам Жидков, комментируя свое отстранение, не скрывал своих эмоций, отметив, что ему «обидно», но он «старается держать себя в руках». По всей видимости, эмоциональное напряжение, связанное с потерей должности, спровоцировало серьезный скачок давления.
Напомним, Федорищев уволил Юрия Жидкова под камерами сразу после доклада, использовав нецензурные выражения. Видео, где глава региона отправляет подчинённого в отставку, использовав крепкое выражение, опубликовали местные паблики. Позже Федорищев прокомментировал увольнение главы Кинельского района.
