Самарский чиновник попал в больницу после скандального увольнения Федорищевым

Уволенный глава Кинельского района Самарской области был экстренно доставлен в медицинское учреждение с острым гипертоническим кризом. Всё произошло после публичного и грубого увольнения со стороны главы региона Вячеслава Федорищева.

Источник: Life.ru

Состояние чиновника резко ухудшилось сразу после того, как стало известно о его увольнении, пишет SHOT. Сам Жидков, комментируя свое отстранение, не скрывал своих эмоций, отметив, что ему «обидно», но он «старается держать себя в руках». По всей видимости, эмоциональное напряжение, связанное с потерей должности, спровоцировало серьезный скачок давления.

Напомним, Федорищев уволил Юрия Жидкова под камерами сразу после доклада, использовав нецензурные выражения. Видео, где глава региона отправляет подчинённого в отставку, использовав крепкое выражение, опубликовали местные паблики. Позже Федорищев прокомментировал увольнение главы Кинельского района.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.