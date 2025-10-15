Россиянам существенно повысят МРОТ: проект одобрили в Госдуме

Между тем, в Госдуме заявили, что повышение МРОТ до 27 тысяч рублей недостаточно для обеспечения достойного уровня жизни. По мнению Сергея Миронова, минимальный размер оплаты труда должен быть увеличен до 60 тысяч рублей. Объяснили это тем, что прогнозируемая реальная стоимость жизни составит 35−43 тысяч рублей, а не 27.