Россиянам существенно повысят МРОТ: проект одобрили в Госдуме

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять в первом чтении проект об увеличении размера МРОТ с 1 января 2026 года до 27 093 рублей в месяц.
Документ разработало правительство РФ в рамках бюджетного пакета.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин уже сообщил, что Россия повышает минимальный размер оплаты труда (МРОТ) опережающими темпами. В следующем году МРОТ составит 27 093 рубля.
Между тем, в Госдуме заявили, что повышение МРОТ до 27 тысяч рублей недостаточно для обеспечения достойного уровня жизни. По мнению Сергея Миронова, минимальный размер оплаты труда должен быть увеличен до 60 тысяч рублей. Объяснили это тем, что прогнозируемая реальная стоимость жизни составит 35−43 тысяч рублей, а не 27.