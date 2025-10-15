Финансовый долг «Газпрома» в 2024 году достиг шести триллионов рублей

Чистый финансовый долг «Газпрома» в прошлом году достиг 6,047 триллиона рублей — это сделало организацию главным должником России. Соответствующая информация следует из данных рейтинга Forbes.
За 2024 год холдинг потратил на обслуживание своих заимствований 715,4 миллиарда рублей — это на 81,4 процента больше, чем в 2023-м. В новом году долг заметно снизился до 5,79 триллиона рублей.
В материале отметили, что переоценке поспособствовало укрепление российской валюты, что делает меньше объем валютных займов. Помимо этого, на погашение кредитов «Газпром» направил 618 миллиардов рублей — хотя сумма новых заемных средств не превышает 589 миллиардов.
Долговая нагрузка для компании с учетом ее величины остается умеренной. Коэффициент чистого долга к EBITDA (прибыль компании до вычета налогов, процентов по кредитам и амортизации) составляет 1,95х.
