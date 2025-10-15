У бывшего судьи Момотова изъяли сеть Marton с двумя отелями в Воронеже

По мнению надзорного ведомства, Виктор Момотов мог владеть сетью отелей через аффилированных лиц, ведя бизнес с Андреем Марченко. Генпрокуратура подала иск в Останкинский райсуд в конце сентября. Через несколько дней Андрея Марченко и его сына арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Впоследствии стало известно, что бизнесмену также вменяется уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что сеть Marton могла использоваться в качестве борделей.