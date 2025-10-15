В Заводоуковском округе Тюменской области прошел инвестиционный тур

Промышленный инвестиционный тур состоялся в Заводоуковском муниципальном округе Тюменской области по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в администрации округа.
Предприниматели ознакомились с объектами экономической инфраструктуры, расположенными в селе Новая Заимка, включая территорию вдоль федеральной автодороги и промышленные площадки города Заводоуковска. Будущим инвесторам предложили разнообразные имущественные активы: земельные участки разного назначения, административные здания, производственные мощности, складские комплексы и отдельно стоящие сооружения типа ангарных конструкций.
«Наш округ располагает всеми необходимыми ресурсами и возможностями для успешного развития бизнеса любого масштаба. Инвестиционные проекты обеспечиваются полной поддержкой на всех этапах — от выбора площадки до запуска производства. Мы заинтересованы в долгосрочном партнерстве и готовы обеспечить комфортные условия взаимодействия с инвесторами», — отметила глава Заводоуковского муниципального округа Светлана Касенова.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.