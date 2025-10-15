В Заводоуковском округе Тюменской области прошел инвестиционный тур

«Наш округ располагает всеми необходимыми ресурсами и возможностями для успешного развития бизнеса любого масштаба. Инвестиционные проекты обеспечиваются полной поддержкой на всех этапах — от выбора площадки до запуска производства. Мы заинтересованы в долгосрочном партнерстве и готовы обеспечить комфортные условия взаимодействия с инвесторами», — отметила глава Заводоуковского муниципального округа Светлана Касенова.