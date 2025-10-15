Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Заводоуковском округе Тюменской области прошел инвестиционный тур

Предпринимателям показали имущественные активы.

Промышленный инвестиционный тур состоялся в Заводоуковском муниципальном округе Тюменской области по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в администрации округа.

Предприниматели ознакомились с объектами экономической инфраструктуры, расположенными в селе Новая Заимка, включая территорию вдоль федеральной автодороги и промышленные площадки города Заводоуковска. Будущим инвесторам предложили разнообразные имущественные активы: земельные участки разного назначения, административные здания, производственные мощности, складские комплексы и отдельно стоящие сооружения типа ангарных конструкций.

«Наш округ располагает всеми необходимыми ресурсами и возможностями для успешного развития бизнеса любого масштаба. Инвестиционные проекты обеспечиваются полной поддержкой на всех этапах — от выбора площадки до запуска производства. Мы заинтересованы в долгосрочном партнерстве и готовы обеспечить комфортные условия взаимодействия с инвесторами», — отметила глава Заводоуковского муниципального округа Светлана Касенова.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.