Минздрав: белорусских лекарств в аптеках — 65%, в больницах — 80%

Минздрав заявил, что доля белорусских лекарств в аптеках 65% и будет увеличиваться.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси в аптеках доля отечественных лекарств составляет 65%, сообщили в Министерстве здравоохранения.

И, если в аптеках белорусских лекарств 65%, то в больницах — уже 80%.

— Практически все мы с вами лечимся белорусскими препаратами, — подчеркнул замглавы Минздрава Александр Старовойтов.

Также заместитель министра здравоохранения обратил внимание на мощный рост белорусской фармацевтики. Он рассказал, что за 2024-й в Беларуси годовой объем производства фармпродукции составил около 2,5 миллиарда белорусских рублей.

— Мы и в дальнейшем планируем наращивать объемы и превысить порог в три миллиарда рублей уже в 2026 году, — заявил он.

Еще представитель Минздрава рассказал, что за последние пять лет в Беларуси разработали свыше 390 новых препаратов: от лекарств от диабета и болезней сердца до первого белорусского ингаляционного раствора.

Белорусские лекарства в прошлом году экспортировались в 30 различных государств. Объем экспорта составил 206 миллионов в долларовом эквиваленте.

Также сейчас идет работа над 17 инвестиционными проектами в этой области с бюджетом около 1 миллиарда рублей и локализацией препаратов с компаниями Швейцарии, России, Ирана, Китая, Кубы и других стран.

— Деятельность фармацевтических организаций в первую очередь направлена на удовлетворение потребностей отечественного здравоохранения, а также на наращивание экспортного потенциала, — заключил замминистра здравоохранения.

Тем временем белорусский президент Александр Лукашенко высказался о доступных лекарствах в Беларуси.

И мы писали, что МАРТ сказал о штрафах крупным мясокомбинатам, молочным и хлебозаводам из-за цен: «Придумали, как обойти ограничения».

