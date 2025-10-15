В выборгской школе № 6 прошел открытый урок о космосе

Открытый урок, посвященный космосу, состоялся в школе № 6 города Выборга Ленинградской области в соответствии с целями национального проекта «Развитие многоспутниковой орбитальной группировки». Об этом сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона.
Во время занятия ученики познакомились с основами космической отрасли и поняли ее масштаб. Они осознали, что многие знания, полученные ими в рамках школьного образования, имеют непосредственное отношение к развитию космических технологий. Учителя подчеркнули важность участия ребят в специализированных кружках, мероприятиях в технопарках и внеклассных занятиях в самой школе, где дети могут начать знакомиться с космической отраслью уже сейчас.
Ученики записали важные моменты в свою личную «Маршрутную карту», что позволит им лучше ориентироваться в выборе карьеры и даст понимание собственных талантов и склонностей. Полученная информация была полезна для формирования осознанного подхода к выбору своей будущей профессии. Она помогает молодым людям задуматься о возможных путях профессионального роста и вдохновляет их мечтать о больших достижениях в области освоения космического пространства.
Нацпроект «Развитие многоспутниковой орбитальной группировки» призван повысить доступность услуг связи широкому кругу потребителей, а также обеспечить переход на качественно новый уровень пилотируемой космонавтики и фундаментальных исследований. По нацпроекту планируется в несколько раз нарастить состав орбитальной группировки космических аппаратов, создать перспективные средства выведения на орбиту, перейти на многоразовые ракетоносители и более экологически чистое топливо. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.