В выборгской школе № 6 прошел открытый урок о космосе

Во время занятия ученики познакомились с основами космической отрасли и поняли ее масштаб. Они осознали, что многие знания, полученные ими в рамках школьного образования, имеют непосредственное отношение к развитию космических технологий. Учителя подчеркнули важность участия ребят в специализированных кружках, мероприятиях в технопарках и внеклассных занятиях в самой школе, где дети могут начать знакомиться с космической отраслью уже сейчас.