В Мариинске Свердловской области пройдет фестиваль «Урал объединяет народы»

Областной фестиваль «Урал объединяет народы» состоится 17 октября в селе Мариинск, который входит в состав города Ревда Свердловской области, по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили во Дворце молодежи.
Мероприятие пройдет в формате погружения в быт уральского села XIX века. Участниками фестиваля станут школьники от 10 до 17 лет, представители национально-культурных автономий, дипломатических миссий, победители конкурса «Содружество культур» и экспедиционные команды проекта «Урал многонациональный». Программа включает тематический квест по историческим местам Мариинска, мастер-классы по традиционным уральским ремеслам и знакомство с деревенским укладом жизни демидовской эпохи.
«Мы стремимся сделать фестиваль еще более насыщенным и содержательным. В этом году нас впервые примут в “Мариинских избах”, и это уникальная возможность для ребят не только узнать о традициях, но и почувствовать связь с ними в атмосфере подлинного исторического места», — отметила куратор мероприятия Нонна Нагдалян.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.