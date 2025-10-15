Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казахстане вводится надзор за всеми освободившимися из тюрем и колоний

АСТАНА, 15 окт — Sputnik. Мажилис Казахстана одобрил в первом чтении проект нового единого закона «О профилактике правонарушений» и два пакета сопутствующих ему поправок.

Источник: Sputnik.kz

Согласно документу, для всех лиц, освободившихся из мест лишения свободы, вводится административный надзор. На данный момент он предусмотрен только для педофилов, террористов и рецидивистов.

Мера позволит контролировать соблюдение ими общественных норм и условий реабилитации. Социальная реабилитация же поможет им встать на путь исправления.

отметили в мажилисе

Отдельная работа будет проводиться с лицами, совершившими экономические правонарушения. Их реестр сделают доступным для населения.

Также закон дает возможность каждому казахстанцу стать общественным помощником правоохранительных органов.

Если в действующем законодательстве право привлекать общественных помощников дается только полиции, то теперь таким полномочием планируется наделить все правоохранительные органы.

пояснили в мажилисе

Общественные помощники смогут участвовать не только в патрулировании улиц, но и в других мероприятиях. А именно:

  • правовой пропаганде;
  • выявлении лиц, склонных к нарушениям;
  • в обеспечении порядка при массовых мероприятиях.

Для самых активных из них предусмотрены поощрения — от благодарностей и наград до денежного вознаграждения и почетных званий, заявили в мажилисе.