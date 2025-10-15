В Казахстане вводится надзор за всеми освободившимися из тюрем и колоний

Согласно документу, для всех лиц, освободившихся из мест лишения свободы, вводится административный надзор. На данный момент он предусмотрен только для педофилов, террористов и рецидивистов.
Мера позволит контролировать соблюдение ими общественных норм и условий реабилитации. Социальная реабилитация же поможет им встать на путь исправления.
Отдельная работа будет проводиться с лицами, совершившими экономические правонарушения. Их реестр сделают доступным для населения.
Также закон дает возможность каждому казахстанцу стать общественным помощником правоохранительных органов.
Если в действующем законодательстве право привлекать общественных помощников дается только полиции, то теперь таким полномочием планируется наделить все правоохранительные органы.
Общественные помощники смогут участвовать не только в патрулировании улиц, но и в других мероприятиях. А именно:
- правовой пропаганде;
- выявлении лиц, склонных к нарушениям;
- в обеспечении порядка при массовых мероприятиях.
Для самых активных из них предусмотрены поощрения — от благодарностей и наград до денежного вознаграждения и почетных званий, заявили в мажилисе.