Новый скандал в системе образования: утечка заданий олимпиады по математике

В последние дни в социальных сетях стали появляться многочисленные жалобы родителей и учеников, которые сообщали о подозрительных моментах во время олимпиады. По их словам, некоторые задания стали известны отдельным ученикам ещё до проведения самого конкурса. Это вызвало справедливое возмущение — ведь победа на олимпиаде открывает для школьников важные перспективы, а честность и прозрачность процедуры должны быть гарантированы.