Новый скандал в системе образования: утечка заданий олимпиады по математике

В последние дни в социальных сетях стали появляться многочисленные жалобы родителей и учеников, которые сообщали о подозрительных моментах во время олимпиады. По их словам, некоторые задания стали известны отдельным ученикам ещё до проведения самого конкурса. Это вызвало справедливое возмущение — ведь победа на олимпиаде открывает для школьников важные перспективы, а честность и прозрачность процедуры должны быть гарантированы.
Что говорит агентство?
В Агентстве специализированных образовательных учреждений оперативно отреагировали на инцидент. Чиновники подтвердили, что по факту утечки материалов проводится служебная проверка. Ведомство пояснило, что вопросы для олимпиады составляются централизованно Центром олимпиад и печатаются отдельно для каждого региона.
Однако в процессе печати заданий в штабах, организованных при управлениях дошкольного и школьного образования, из-за халатного отношения отдельных сотрудников и нарушения принципов справедливости, материалы оказались в распоряжении посторонних лиц. Сейчас устанавливаются все причастные, их обещают привлечь к ответственности по закону.
В Агентстве подчеркнули, что районный (городской) этап олимпиады по математике для всех классов (9, 10, 11) будет проведён заново.
Важность победы в олимпиаде
Победа в олимпиаде — это не просто престиж. Для участников, занявших 1-е, 2-е или 3-е место на республиканском этапе основных предметных олимпиад, предусмотрен сертификат. Этот документ даёт право на получение максимального балла по соответствующему предмету при поступлении в государственный вуз и действует в течение трёх лет.
Что делать при нарушениях?
Организаторы просят всех: если вам предлагают купить вопросы или ответы олимпиады за деньги, либо вы стали свидетелем протекции или незаконного вмешательства — немедленно сообщайте об этом через специальный бот Центра олимпиад по предметам или по телефону (+998 71 207 05 24).