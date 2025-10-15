В Уфе началось строительство центра настольного тенниса

«У меня душа радуется, когда я вижу ребят, которые хотят заниматься спортом. И мы будем стараться, чтобы у них была такая возможность. Мы уже спроектировали большой закрытый легкоатлетический манеж, где будет развиваться порядка 30 видов спорта. Также в планах — строительство центра прогресса бокса и Академии тенниса. Главное, чтобы жители приходили в спортивные залы, на борцовские ковры, футбольные поля, теннисные стадионы и занимались спортом», — отметил глава региона Радий Хабиров.