В Уфе началось строительство центра настольного тенниса

Центр настольного тенниса начали возводить в Уфе в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в Министерстве спорта Республики Башкортостан.
Новый объект площадью 2 тыс. кв. м появится в микрорайоне Затон рядом с республиканским центром спортивной подготовки имени Римы Баталовой. В здании разместят спортзал со зрительскими местами на 150 человек, раздевалки, тренажерный и тренировочный залы, а также административные и вспомогательные помещения.
«У меня душа радуется, когда я вижу ребят, которые хотят заниматься спортом. И мы будем стараться, чтобы у них была такая возможность. Мы уже спроектировали большой закрытый легкоатлетический манеж, где будет развиваться порядка 30 видов спорта. Также в планах — строительство центра прогресса бокса и Академии тенниса. Главное, чтобы жители приходили в спортивные залы, на борцовские ковры, футбольные поля, теннисные стадионы и занимались спортом», — отметил глава региона Радий Хабиров.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.