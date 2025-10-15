В лесах Свердловской области нашли опасного шелкопряда

Специалисты уральского Россельхознадзора с 1 июня по 14 октября 2025 года проверяли уральские леса на наличие вредителей. Всего ведомство отследило состояние 147,5 тысяч гектар территории ГКУ СО «Верхотурское лесничество». Надзор осуществлялся при помощи современных феромонных ловушек. По итогам проверки обнаружили два вида вредителей.
— Сибирский шелкопряд представляет серьёзную угрозу хвойным насаждениям региона, и малый чёрный еловый усач — насекомое, повреждающее ослабленные деревья и способствующее распространению заболеваний древесины, — сообщили в ведомстве.
В сентябре уральский Россельхознадзор проводил проверки в Коноплянском, Отвинском, Старолялинском и Павдинском участках Новолялинского лесничества. Ведомство выявило заражение на площади 14,4 тысячи гектар леса. В ходе проверки обнаружили сибирского и непарного шелкопряда, а так же черного усача.