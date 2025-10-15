В лесах Свердловской области нашли опасного шелкопряда

Специалисты уральского Россельхознадзора с 1 июня по 14 октября 2025 года проверяли уральские леса на наличие вредителей. Всего ведомство отследило состояние 147,5 тысяч гектар территории ГКУ СО «Верхотурское лесничество». Надзор осуществлялся при помощи современных феромонных ловушек. По итогам проверки обнаружили два вида вредителей.