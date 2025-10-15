В Перми мать троих детей восстановили в правах спустя шесть лет

В Орджоникидзевском районном суде Перми рассмотрели дело, которое завершилось воссоединением семьи. Местная жительница, ранее лишнная родительских прав, вернула себе возможность воспитывать троих детей. Суд признал, что женщина изменила образ жизни и теперь готова обеспечить детям достойные условия.
Родительских прав она была лишена еще в 2019 году — тогда выяснилось, что мать не исполняла свои обязанности должным образом. Однако за прошедшие годы женщина смогла кардинально изменить ситуацию: устроилась на постоянную работу, арендовала квартиру с отдельной детской комнатой, закупила мебель и необходимые вещи.
Органы опеки подтвердили, что новое жилье соответствует всем требованиям для проживания детей. Суд также учел мнение старшего ребенка, который заявил, что хочет жить с матерью. Кроме того, женщина полностью погасила долг по алиментам и принимала участие в жизни детей даже после лишения прав.
Учитывая положительные изменения, суд решил удовлетворить иск и восстановить мать в родительских правах. В связи с этим взыскание алиментов с неё было прекращено.