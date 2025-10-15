В Иркутске впервые прошла аттестация для гидов-экскурсоводов

В Иркутске впервые состоялась аттестация гидов-экскурсоводов, что позволит им проводить экскурсии за пределами музеев. Экзамен успешно сдали девять специалистов из Иркутского областного краеведческого музея имени Н. Н. Муравьева-Амурского. Комиссия, состоящая из экспертов в области туризма и преподавателей, высоко оценила глубокие знания историко-культурного наследия региона.
— Большинство из сотрудников учреждений культуры — высококвалифицированные специалисты, изучившие особенности региона. Экзамен мотивирует их проявить себя и доказать свою компетентность, а также увидеть практическую ценность своих усилий, — пояснила руководитель агентства по туризму региона Евгения Найденова.
В Приангарье впервые удалось избежать споров и разногласий при рассмотрении кандидатур, что привело к одобрению каждого из сотрудников учреждений.
Теперь музейным работникам, которые проводят экскурсии за пределами музея, нужно будет получить специальную лицензию. Если экскурсовод будет проводить такие экскурсии без аккредитации, его самого и организацию ждут штрафы.
Агентство по туризму Иркутской области и региональное министерство культуры объединили усилия для организации мероприятия. Экзамен, проводимый в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство», обеспечит туристическую отрасль и сферу гостеприимства квалифицированными кадрами.