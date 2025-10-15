В Казани открылась выставка портретов ведущих российских ученых

Проект представят и на площадках крупнейших вузов в других городах: Архангельске, Санкт-Петербурге, Саратове, Томске и Уфе. Герои выставки примут участие в научных мероприятиях и дискуссиях, а также прочитают лекции о своих научных разработках и возможностях, которые созданы для молодых ученых в разных научных областях. Экспозиция завершит работу на V Конгрессе молодых ученых — ключевом мероприятии Десятилетия науки и технологий, которое состоится в Научно-технологическом университете «Сириус» 26−28 ноября.