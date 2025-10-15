Ричмонд
В Казани открылась выставка портретов ведущих российских ученых

Героями экспозиции стали научные деятели из 14 регионов.

Выставка портретов ведущих российских ученых «Наука в лицах» начала работать в Казанском (Приволжском) федеральном университете в соответствии с целями Десятилетия науки и технологий и национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Республики Татарстан.

Студенты, преподаватели и гости университета увидят портреты 23 выдающихся российских ученых — сотрудников ведущих российских научных организаций, лауреатов премий Президента РФ и Правительства РФ в области науки и инноваций для молодых ученых и других ключевых научных премий. Героями выставки в 2025 году стали ученые из 14 регионов России — авторы прорывных научных исследований в областях климатических изменений в Арктике, биологии старения, генетических технологий, снижения выбросов парниковых газов и других сферах.

Проект представят и на площадках крупнейших вузов в других городах: Архангельске, Санкт-Петербурге, Саратове, Томске и Уфе. Герои выставки примут участие в научных мероприятиях и дискуссиях, а также прочитают лекции о своих научных разработках и возможностях, которые созданы для молодых ученых в разных научных областях. Экспозиция завершит работу на V Конгрессе молодых ученых — ключевом мероприятии Десятилетия науки и технологий, которое состоится в Научно-технологическом университете «Сириус» 26−28 ноября.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

