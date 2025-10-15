Более миллиарда рублей кредита спишут администрации Ростова-на-Дону

На заседании городской Думы начальник муниципального казначейства Татьяна Асатрян сообщила детали соглашения. Документ предусматривает списание двух третей задолженности по бюджетным кредитам. Общая сумма долга составляет 1746 миллионов рублей. Из них 1546 миллионов рублей были взяты на строительство моста через Дон в створе улицы Сиверса. Еще 200 миллионов рублей составляют кредиты для погашения долгов перед банками.