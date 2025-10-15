Более миллиарда рублей кредита спишут администрации Ростова-на-Дону

Более миллиарда рублей кредита спишут Ростову-на-Дону. Как сообщили в администрации донской столицы, министерство финансов России одобрило реструктуризацию и «кредитную амнистию».
На заседании городской Думы начальник муниципального казначейства Татьяна Асатрян сообщила детали соглашения. Документ предусматривает списание двух третей задолженности по бюджетным кредитам. Общая сумма долга составляет 1746 миллионов рублей. Из них 1546 миллионов рублей были взяты на строительство моста через Дон в створе улицы Сиверса. Еще 200 миллионов рублей составляют кредиты для погашения долгов перед банками.
По новому графику платежей город будет погашать только треть задолженности. Это 582 миллиона рублей с 2025 по 2034 год. Оставшиеся 1164 миллиона рублей спишут в 2030—2034 годах. Важным условием является направление высвободившихся средств на погашение коммерческих кредитов и расселение аварийного жилья.
Депутаты поддержали это решение. Председатель думской комиссии Игорь Климов отметил, что это снизит нагрузку на бюджет и поможет решить важные городские задачи.
