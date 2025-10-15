Свободные места в детских садах распределят в Самаре 17 октября

Свободные места распределяют в автоматизированном порядке на основании разных критериев. К ним относятся наличие права на внеочередное, первоочередное и преимущественное предоставление места, даты регистрации ребенка и его возраста. Также учитываются направленность группы и желаемая дата зачисления.