Свободные места в детских садах распределят в Самаре 17 октября

В Самаре пройдет очередное распределение свободных мест в детских садах на 2025−2026 учебный год.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 17 октября, в Самаре пройдет очередное распределение свободных мест в детских садах на 2025−2026 учебный год. Об этом сообщили в городской администрации.

«Родители должны проверить указанные в заявлении данные на портале образовательных услуг. Если обнаружатся неточности или утратившие силу сведения, нужно обратиться в МФЦ», — рассказали в пресс-службе.

Свободные места распределяют в автоматизированном порядке на основании разных критериев. К ним относятся наличие права на внеочередное, первоочередное и преимущественное предоставление места, даты регистрации ребенка и его возраста. Также учитываются направленность группы и желаемая дата зачисления.

О предоставлении места для ребенка родителям сообщат специалисты МОО, а электронное заявление перейдет в статус «Направлен». После получения извещения о предоставленном месте в течение 10 рабочих дней необходимо письменно подтвердить свое согласие или несогласие.