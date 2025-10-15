Ричмонд
Росавиация отменила и вновь ввела ограничения работы аэропорта «Уфа»

Росавиация объявила о снятии ограничений в уфимском аэропорту на прием и выпуск воздушных судов. Однако буквально через пять минут вновь ввели план «Ковер». Аэропорт вновь приостановил работу. Напомним, ограничения действуют с 9.30 часов. Судя по данным онлайн-табло, сейчас задерживаются рейсы в Екатеринбург, Казань и Сочи, Санкт-Петербург, Махачкалу, Минеральные Воды — всего по меньшей мере восемь рейсов. Также отменились вылет в Игарку и Москву.

Между тем, завершена посадка на рейс до Антальи, поэтому можно предположить, что пассажиры будут ждать вылета прямо на борту самолета.