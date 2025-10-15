Ушла из жизни известный нижегородский стоматолог Людмила Абрамова

Нижегородская область прощается с авторитетным врачом-стоматологом Людмилой Владимировной Абрамовой. Об этом сообщил главный редактор «Стационар-пресс» Алексей Никонов в своем телеграм-канале.
Людмила Абрамова умерла на 73-м году жизни. Врач, удостоенная звания посвятила 30 лет работе в Автозаводской стоматологической поликлинике на проспекте Кирова. Она была удостоена звания «Отличник здравоохранения РФ».
Коллеги и многочисленные пациенты сохранят о ней память как о высококвалифицированном специалисте. Прощание с Людмилой Владимировной состоится 15 октября по адресу: ул. Васильева, д. 1. Начало церемонии в 10:40.