Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ушла из жизни известный нижегородский стоматолог Людмила Абрамова

Она проработала 30 лет Автозаводской стоматологической поликлинике.

Источник: t.me/presseco

Нижегородская область прощается с авторитетным врачом-стоматологом Людмилой Владимировной Абрамовой. Об этом сообщил главный редактор «Стационар-пресс» Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

Людмила Абрамова умерла на 73-м году жизни. Врач, удостоенная звания посвятила 30 лет работе в Автозаводской стоматологической поликлинике на проспекте Кирова. Она была удостоена звания «Отличник здравоохранения РФ».

Коллеги и многочисленные пациенты сохранят о ней память как о высококвалифицированном специалисте. Прощание с Людмилой Владимировной состоится 15 октября по адресу: ул. Васильева, д. 1. Начало церемонии в 10:40.