Аэропорт «Уфа» вновь ввел ограничения на прием и выпуск самолетов

Сегодня днем, 15 октября, в Уфе ограничили прилеты и вылеты самолетов. Об этом рассказала пресс-служба Росавиации.
Воздушная временно ввела ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Причина называют обеспечение мер авиационной безопасности. Все рейсы будут выполнять уже после снятия ограничений.
Отметим, что ограничения ввели буквально через пару минут после того, как сняли предыдущие, введенные несколько часов назад.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.