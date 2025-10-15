Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт «Уфа» вновь ввел ограничения на прием и выпуск самолетов

В Уфе второй раз за день ограничили прилеты и вылеты самолетов.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня днем, 15 октября, в Уфе ограничили прилеты и вылеты самолетов. Об этом рассказала пресс-служба Росавиации.

Воздушная временно ввела ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Причина называют обеспечение мер авиационной безопасности. Все рейсы будут выполнять уже после снятия ограничений.

Отметим, что ограничения ввели буквально через пару минут после того, как сняли предыдущие, введенные несколько часов назад.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.