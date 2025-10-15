В России прошли успешные испытания винтокрылого БПЛА с электроприводом

НОВОСИБИРСК, 15 октября. /ТАСС/. Ученые Сибирского НИИ авиации провели успешные испытания демонстратора винтокрылого БПЛА с электрическими силовыми установками. Он может быть перспективен для внедрения городских воздушных судов, сообщается в Telegram-канале института.
«В СибНИА завершились испытания демонстратора винтокрылого аппарата с электрическими силовыми установками. В ходе испытаний проверялась работоспособность двигателя и несущей системы, а также функционирование станции наземного управления. Эти мероприятия позволили подтвердить надежность и эффективность разработанных решений в условиях реального полета», — говорится в сообщении.