В России прошли успешные испытания винтокрылого БПЛА с электроприводом

Мероприятия подтвердили надежность и эффективность разработанных решений в условиях реального полета, отметили в Сибирском НИИ авиации.

НОВОСИБИРСК, 15 октября. /ТАСС/. Ученые Сибирского НИИ авиации провели успешные испытания демонстратора винтокрылого БПЛА с электрическими силовыми установками. Он может быть перспективен для внедрения городских воздушных судов, сообщается в Telegram-канале института.

«В СибНИА завершились испытания демонстратора винтокрылого аппарата с электрическими силовыми установками. В ходе испытаний проверялась работоспособность двигателя и несущей системы, а также функционирование станции наземного управления. Эти мероприятия позволили подтвердить надежность и эффективность разработанных решений в условиях реального полета», — говорится в сообщении.

