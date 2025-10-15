В Самаре заметили необычную утку в парке Металлургов

Жители Самары заметили в парке Металлургов необычного обитателя. Компанию привычным уткам на озере составил пернатый, которого раньше в этих местах не видели. Окрас и размер птицы существенно отличался от привычных особей.
«Это мускусная утка. Их часто разводят на мясо. Поэтому они таких больших размеров. Длина тела самцов может достигать 90 сантиметров», — рассказал «Самарской газете» зоолог, замдиректора городского зоопарка Александр Кузовенко.
Специалист предположил, что утка сбежала из птичника. По его словам, в этом нет ничего необычного. Такое случается нередко.